Les ateliers garages du C1 : un chantier avance à grands pas

Indispensables à l’exploitation du téléphérique, ils serviront :

- à l’entretien et à la maintenance des cabines ;

- au remisage des cabines toutes les nuits ;

- à accueillir le Poste de Commandement Centralisé (PCC) permettant de gérer et de superviser l’exploitation et la sécurité de la ligne du C1 et des lignes de bus du secteur.

Les parois des 2 ateliers-garages sont constituées de 71 prémurs pesant en moyenne 7 tonnes chacun, et sont mises en place selon un protocole bien rodé :

- chaque prémur est contrôlé à sa réception (qualité du béton, dimension, couleur…) ;

- ils sont ensuite retournés à la verticale à l’aide d’une grue à tour et d’un retourneur de prémur ;

- l’élingueur met alors en place les élingues nécessaires au levage ;

- à partir de là, le chef de manœuvre coordonne le levage du prémur par lien radio avec le grutier et les équipes de coffreurs-boiseurs ;

- une fois le prémur positionné sur le soubassement préalablement réalisé (coulé sur place), les derniers ajustements et vérifications sont effectués pour stabiliser sa position ;

- il est ensuite attaché à la charpente par des pièces métalliques et consolidé par des étais en attendant la prochaine étape (remplissage des prémurs par du béton).