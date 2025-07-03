Info travaux - fermeture de La Végétale entre l'avenue de Valenton et la rue Gutenberg

Dans le cadre des travaux d'aménagement des abords de la station La Végétale et de création des accès piétons, le cheminement de la coulée verte entre l'avenue de Valenton et la rue Gutenberg est inaccessible jusqu'à mi-août 2025.

Durant cette période, vous pouvez emprunter l'itinéraire de déviation par la rue Georges Clemenceau.

Saïd, votre agent de proximité, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Il est joignable au 06 32 87 00 52.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.