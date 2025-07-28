Info travaux - prolongation de la fermeture de la ruelle de Paris

Dans le cadre des aménagements de la station Valenton, les travaux de voirie se poursuivent dans la ruelle de Paris.

Qu’est-ce que cela change ?

Fermeture de la ruelle de Paris jusqu’à mi-septembre 2025.

Maintien de l’accès pour les riverains et la déviation routière.

Circulation limitée à 30 km/h à l’approche du chantier, sur les rues de Paris et Gabriel Péri, pendant toute la durée des travaux.

Des nuisances sonores pourront être engendrées par les travaux.

Saïd, votre agent de proximité, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Il est joignable au 06 32 87 00 52.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.