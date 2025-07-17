Câble

Nouvelle ligneCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Invitation à venir découvrir la voie verte La Végétale et les abords de vos futures stations

Publié le

Île-de-France Mobilités et Île-de-France Nature vous invitent à venir découvrir  les aménagements de la voie verte La Végétale aux abords de 3 des stations du Câble C1, au cours d’une balade commentée.

La balade dure environ 1h30 .

Choisissez la date qui vous convient sur le formulaire.

Conditions d’accès à la balade :

  • Visite gratuite.
  • Inscription obligatoire.
  • Balade à pied : prévoyez des chaussures adaptées à la marche.
  • Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par 1 adulte responsable (jusqu’à 2 enfants par adulte). Visite recommandée à partir de 8 ans seulement. 
  • Dépôt obligatoire d’une pièce d’identité au départ de la balade.

Lieu de rendez-vous (aucune inscription sur place) :

10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes

Pour s'inscrire