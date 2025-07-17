Invitation à venir découvrir la voie verte La Végétale et les abords de vos futures stations
Île-de-France Mobilités et Île-de-France Nature vous invitent à venir découvrir les aménagements de la voie verte La Végétale aux abords de 3 des stations du Câble C1, au cours d’une balade commentée.
La balade dure environ 1h30 .
Choisissez la date qui vous convient sur le formulaire.
Conditions d’accès à la balade :
- Visite gratuite.
- Inscription obligatoire.
- Balade à pied : prévoyez des chaussures adaptées à la marche.
- Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par 1 adulte responsable (jusqu’à 2 enfants par adulte). Visite recommandée à partir de 8 ans seulement.
- Dépôt obligatoire d’une pièce d’identité au départ de la balade.
Lieu de rendez-vous (aucune inscription sur place) :
10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes