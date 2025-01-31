Villa Nova et La Végétale : cabine en station

Jeudi 30 janvier, les équipes ont accroché une première cabine dans son pyjama blanc dans les stations Villa Nova et La Végétale afin de procéder à des réglages. À ce stade, il s'agit d'ajuster l'ensemble des mécanismes et de vérifier que le passage de la cabine en station fonctionne parfaitement.

Cette étape est indispensable avant de procéder aux essais de ligne qui auront lieu dans plusieurs mois.

En effet, de nombreuses vérifications devront être effectuées, quasiment mètre par mètre, au niveau de chaque engrenage, avant que les 105 cabines ne soient lancées sur l'ensemble de la ligne.

©Île-de-France Mobilités / Doppel France