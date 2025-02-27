Vous voulez tout savoir sur votre téléphérique ? Lisez la nouvelle lettre d'information !

La Lettre d’information n°7 vient de paraître. Si vous ne l’avez pas trouvée dans votre boîte aux lettres, voici une nouvelle chance de la lire en ligne !

Au sommaire, toute l’actualité du projet Câble C1 en cours et à venir, station par station.

Car il y a toujours du nouveau sur votre future ligne de téléphérique et aussi parce que nous aimons vous faire partager les coulisses de ce remarquable projet de transport.