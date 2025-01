Date de publication: 24 mars 2022

Au sommaire de cette lettre : la consultation en cours sur l’habillage extérieur des cabines, mais aussi les dernières évolutions du projet suite à la validation de l’AVP en Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 17 février 2022 (aménagement intérieur des cabines et des stations, design et emplacement des pylônes, etc.)