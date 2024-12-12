Le pôle d'échange de la station Villa Nova se dessine

La pose du dallage aux abords de la station Villa Nova à Villeneuve-Saint-Georges fait apparaître les contours du grand parvis qui précédera l’entrée de la station. Les lames de pierre calcaire grises rappellent la gamme chromatique des façades du local technique. La piste cyclable unidirectionnelle est maintenant visible. Les appuis sur lesquels sera posé l’auvent de la station sont en place. Les quais des points d’arrêt pour les bus, les places de dépose-minute, ainsi que celles dédiées au personnel d’exploitation sont aussi délimités.

Les contours de votre station entre ville et champs ainsi que les aménagements urbains qui l’accompagnent se révèlent : parvis piéton, itinéraire cyclable, places de dépose-minute, arrêts de bus, consigne et arceaux vélos, éclairage, mobilier urbain…

La pose de l'auvent à l'entrée de la station sera effectuée au printemps prochain.

