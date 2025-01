La pyrotechnie n'est pas seulement synonyme de feux d'artifice !

En raison des nombreux combats d’artillerie qui ont eu lieu en Île-de-France pendant la guerre de 1870, d’une part, et des bombardements opérés durant la Seconde guerre mondiale, d’autre part, il est impératif de vérifier les sols avant toute construction.

En effet, ceux-ci peuvent recéler des explosifs appelés REG (Reste Explosif de Guerre) et qu’il convient de neutraliser. Ce diagnostic est très souvent réalisé en région Île-de-France, pour la plupart des constructions nécessitant des interventions en profondeur.

Pour votre téléphérique, une étude historique et des diagnostics des sols et de leur sécurisation ont été effectués par une entreprise spécialisée, grâce à différentes méthodes de forage et d’exploration.

La profondeur des forages est établie selon les études historiques préalablement réalisées. Ces sondages pyrotechniques ont été réalisés au niveau de certaines stations et de plusieurs pylônes.

La sécurisation de votre ligne de téléphérique est une préoccupation constante et rien n’est laissé au hasard !