Du métro 8 Pointe du Lac au Câble C1 : il n'y a plus qu'un pas !

La station terminus du métro 8, la station du Câble C1 et le mail François Mitterrand sont désormais reliés !

L'ouverture de la façade vitrée de la station de métro, désormais réalisée, permettra un accès direct sur la passerelle de 80 mètres de long en cours de construction. Un auvent destiné à protéger les voyageurs des intempéries est déjà en place. Le tablier de la passerelle est ferraillé et bétonné. Les travaux vont continuer jusqu'à l'été 2025 ; ils consisteront notamment à conforter les soutènements et à réaliser l'étanchéité ainsi que l'électrification.

Cette nouvelle liaison facilitera les déplacements de tous les usagers et en particulier ceux des Cristolliens qui souhaiteront rejoindre le métro.

Entre le métro 8, les nombreuses lignes de bus, la consigne à vélos et l'arrivée prochaine du C1, le pôle multimodal de Pointe du Lac se renforcera davantage !

©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier