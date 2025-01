La Végétale et le Câble C1, des projets étroitement liés

Date de publication: 27 janvier 2023

Le Câble C1 longe La Végétale entre les stations Temps Durables et Émile Combes à Limeil-Brévannes sur 1,3 km. Elle sera aussi accessible depuis la station Emile Zola à Valenton.

Dès la conception de la ligne de téléphérique C1, les caractéristiques de cette voie verte ont été prises en compte.

Les cheminements menant aux stations et l’environnement paysager ont été conçus pour créer une continuité entre les deux et ils seront 100% accessibles à toutes et tous.

Jusqu’à la mise en service du Câble C1, certains travaux seront concomitants avec ceux de La Végétale.

Pour plus d’information sur le projet : https://lavegetale.fr