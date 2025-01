Le 1er téléphérique d’Île-de-France prend forme sur le territoire. La succession de pylônes permet d’ores et déjà d’imaginer le tracé de la ligne et de se projeter dans vos futurs trajets aériens.

Comme le montre cette image, le Câble C1 permettra d’enjamber les faisceaux ferroviaires et offrira ainsi un mode de déplacement plus direct et plus rapide à des milliers de voyageurs !