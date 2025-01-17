2024 : retour en images sur la construction de votre téléphérique
L’année 2024 a été marquée par des avancées très remarquables qui permettront de poursuivre et de finaliser la construction du Câble C1 en 2025.
Elle mérite bien une petite rétrospective !
Nous avons sélectionné pour vous un florilège des grandes étapes 2024 :
- Les levages de pylônes
- Le déroulage du câble sur les deux tiers du tracé
- La fabrication des cabines
- La visite du chantier de la station Limeil-Brévannes
- L’émergence de chacune de vos 5 stations
- La grande fresque sur palissades réalisée par les écoliers du territoire
©Île-de-France Mobilités / Doppel France / Christophe Surowiec