Le dernier pylône a été levé !

L'année 2025 commence à peine et voici déjà une première belle concrétisation pour le C1 : les deux derniers des 30 pylônes de la ligne ont été levés, moins de 15 mois après le levage du tout 1er pylône. Un grand coup de chapeau aux équipes de conception et de montage qui ont fait preuve d'ingéniosité et de célérité pour accomplir cette prouesse technique.

Situés au plus près de la station Valenton, ces derniers pylônes ont la particularité d'être les plus petits de la ligne avec un design en forme de V. Ils seront agrémentés au cours de l'année de derniers éléments de design au-dessus des balanciers et au niveau du socle afin d'optimiser leur intégration.

©Île-de-France Mobilités