Le Câble C1 à l’honneur !

Date de publication: 29 mars 2022

En mars 2022, l’émission Parigo est partie à la découverte des téléphériques urbains en France. Et votre futur téléphérique était à l’honneur avec des images exclusives du projet, l’interview de Laurent Probst, directeur général d’Île-de-France Mobilités, et d’Emmanuelle Gaillard, chargée de projet pour le Câble C1 au sein de Doppelmayr, groupement en charge de la conception, réalisation et maintenance du Câble C1 !

Découvrez le reportage ici.