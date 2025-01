À l’occasion des marchés de Noël de Limeil-Brévannes et de Valenton, Île-de-France Mobilités a présenté le prototype de la cabine du Câble C1. Dans une ambiance festive et lumineuse, vous êtes venus nombreux pour découvrir votre futur téléphérique et vous nous avez fait part de votre avis sur ce nouveau mode de transport !