Nouvelle ligneCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Une journée festive pour l'ouverture du Câble C1

Publié le

Le Câble C1 vous attend samedi 13 décembre à 11 heures ! De nombreuses animations gratuites vous seront proposées sur toutes les stations, entre 11h et 16h30 :

  • Ateliers créatifs pour petits et grands
  • Animations musicales
  • Initiations sportives et artistiques
  • Grands jeux en bois, maquillage et photos Polaroid
  • ... et bien d'autres surprises !

Le Câble C1 circulera à partir de 11h et jusqu'à 00h30 !

