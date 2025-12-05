Une journée festive pour l'ouverture du Câble C1

Le Câble C1 vous attend samedi 13 décembre à 11 heures ! De nombreuses animations gratuites vous seront proposées sur toutes les stations, entre 11h et 16h30 :

Ateliers créatifs pour petits et grands

Animations musicales

Initiations sportives et artistiques

Grands jeux en bois, maquillage et photos Polaroid

... et bien d'autres surprises !

Le Câble C1 circulera à partir de 11h et jusqu'à 00h30 !

