Le câble est positionné sur le deuxième secteur !

Le déroulage du câble entre les stations Villa Nova et La Végétale est désormais terminé.

Après le premier secteur relié en juillet, cette 2e opération est une nouvelle réussite !

Une fois la sécurisation du périmètre réalisée fin novembre, les équipes ont déroulé successivement plusieurs boucles de câble, du premier câble en tissu très léger appelé “drisse” jusqu’au câble définitif qui pèse 90 tonnes.

La drisse est d’abord installée à la main en haut des pylônes par les compagnons, puis reliée et remplacée progressivement par des câbles métalliques de plus en plus épais, jusqu’à atteindre le diamètre de 5 cm.

En tout, 2,7 kilomètres de câble ont été déroulés et quelques flocons de neige en récompense !

La dernière étape de cette opération, “l’épissure” est en cours cette semaine : elle consiste à relier les deux extrémités du câble déroulé pour former une boucle continue.

Quant au déroulage du câble sur la dernière section du tracé, il est programmé au début de l’année 2025.

© Île-de-France Mobilités