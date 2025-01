Votre station Limeil-Brévannes prend forme

Le montage des façades vitrées et du système de transport de votre station est désormais achevé !

Située à deux pas de la coulée verte La Végétale, en plein cœur du quartier « Temps Durables », la station Limeil-Brévannes contribuera à l’attractivité et au dynamisme du secteur.

À terme, les zones plantées constitueront des surfaces d’infiltration pour les eaux pluviales. Au sein du pôle d’échanges plusieurs arbres endémiques de la région seront plantés et habilleront les talus, tout en évitant l’érosion des sols sur le long terme. Les terres émanant des travaux de la station et de l’esplanade seront réutilisées sur place pour constituer des merlons et optimiser l’insertion paysagère du téléphérique.

Ces aménagements, et bien d’autres, viendront conforter les qualités Haute Qualité Environnementale du projet.

le 1er téléphérique urbain d'Île-de-France.

