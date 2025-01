Le réemploi des terres végétales de la station Villa Nova

La station Villa Nova à Villeneuve-Saint-Georges s’inscrit entre la ville et les champs , puisqu’elle est construite pour partie sur la parcelle agricole qui la longe.

Les quelques 700 m3 de terres végétales qui ont été extraites pour réaliser les travaux ont été conservées et stockées sur l’emprise même de la station.

La terre végétale constitue la couche supérieure des sols. D’une épaisseur de 15-40 cm et en général de couleur brune, elle a des propriétés qualitatives importantes pour la biodiversité et la culture : elle est biologiquement active, riche en minéraux et matière organique.

Cette terre propice aux plantations sera réemployée lors des aménagements paysagers prévus aux abords de la station. Cette organisation s’inscrit totalement dans la démarche vertueuse du projet : réemploi de matériaux sur site et limitation des émissions de CO et de CO2 liées aux transports.

Ce qui caractérise le projet de Câble C1, c’est précisément la volonté de ne rien laisser au hasard et d’inclure dès sa conception, toutes les dispositions utiles pour répondre aux critères de Haute Qualité Environnementale pour laquelle il a été certifié.