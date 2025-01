Le système highstep : un dispositif innovant et sécuritaire

Pour élever les pylônes, puis assurer leur maintenance, il est indispensable que les techniciens puissent les escalader.

Sur le Câble C1, c’est un système innovant, le HighStep, qui a été retenu car il offre de nombreux avantages.

Un rail est fixé sur le fût de chaque pylône : les professionnels y ancrent un pédalier à chacune de leurs interventions.

Equipés de chaussures spécifiques, ils peuvent ensuite actionner les pédales pour se hisser en haut du pylône. Ce dispositif réduit leur effort physique tout en leur assurant une sécurité absolue.

Plus discret et plus esthétique que les échelles traditionnelles, le HighStep est réalisé en aluminium recyclé avec 100% d’énergie renouvelable, ce qui en fait un dispositif durable.

Avec cet équipement, le premier téléphérique d’Île-de-France confirme à nouveau son caractère innovant