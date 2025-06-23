Les essais de mise en circulation des cabines : phase 2

Après le début du démarrage des essais de circulation des cabines entre les stations Pointe-du-Lac et Limeil-Brévannes début mai, les cabines sont maintenant en circulation sur la section Limeil-Brévannes > Villa Nova !

Ces premiers tests de circulation consistent à ajuster et vérifier tous les mécanismes au passage des cabines sur le câble, à chaque pylône et en station.

Votre téléphérique se concrétise chaque jour davantage non seulement dans le ciel, mais également au sol.

Les équipes chargées du second œuvre s’affairent afin que vos stations soient parfaitement fonctionnelles.

Encore un peu de patience … En attendant la mise en service prévue en fin d’année, nous vous laissons le soin d’imaginer ce que seront vos futurs déplacements entre Ville de Créteil et Ville de Villeneuve-Saint-Georges, en passant par Ville de Limeil-Brévannes et Ville de Valenton.