Les métiers du Câble C1

La construction du Câble C1 fait appel à de nombreux métiers spécialisés. Parmi eux, ceux de ferrailleur et de coffreur du BTP.

Le ferrailleur BTP, bien que multitâches, est avant tout un maçon. De manière plus spécifique, il est un ouvrier qualifié. De son travail dépend la stabilité des bâtiments, même les plus immenses.

C’est à lui que revient la tâche de placer et de fixer les barres et les treillis d’acier afin d’assurer la réalisation d’ouvrages en Béton Armé. Il réceptionne sur site le ferraillage commandé par la direction du projet et vérifie la conformité et la complétude de chaque livraison.

Il se base sur les plans d’exécution pour sélectionner les barres et treillis. Le ferrailleur est un acteur majeur sur un chantier et doit donc être polyvalent. Il peut être amené à travailler loin de son domicile et à mettre en place des armatures en hauteur ou en sous-sol.

Le coffreur-boiseur met en place le coffrage (structure provisoire) qui reçoit le béton. Il contrôle les dimensions de l’ouvrage à réaliser, la stabilité et l’étanchéité du coffrage mis en place. Il procède ensuite au bétonnage à l’aide d’une benne à béton ou une pompe à béton. Après le séchage du béton, il réalise le décoffrage de son ouvrage.