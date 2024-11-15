Travaux à Créteil

Les réalisations de la future station Pointe du lac et de la passerelle reliant la station du métro 8 et le mail François Mitterrand se poursuivent. Les travaux vont basculer sur une portion de la RD 1 située du côté est, afin de réaliser une nouvelle partie de la passerelle.

Qu’est-ce que cela change ?

Basculement de la circulation routière sur la partie sud-ouest de la RD 1 à partir du 20 novembre 2024 avec maintien des 2 sens de circulation et limitation de la vitesse à 30 km/h.

Fermeture partielle de la RD 1 dans les deux sens de circulation pendant 2 nuits (21h-6h) du 18 au 20 novembre, pour adapter le balisage à la bascule de la RD 1. Des nuisances sonores sont à prévoir dans le cadre de cette opération.

Réouverture totale du chemin des Bassins (route de la Saussaie du Ban) à partir du 20 novembre 2024.

Saïd, agent de proximité du Câble C1 effectuera des tournées régulières sur le chantier et se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous renseigner. Il est joignable par téléphone au 06 32 87 00 52.



Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.