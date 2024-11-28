Pose de la première toiture végétalisée à Limeil-Brévannes

Les toitures des 5 stations du Câble C1, soit environ 2 000m², ainsi que la toiture de l’un des garages de la ligne seront végétalisées.

Ce choix a été fait dès la conception du projet dans le but de favoriser l’insertion paysagère des bâtiments et pour s’inscrire dans la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) qui guide la réalisation du téléphérique.

La végétalisation des toitures comporte de nombreux avantages.

En termes écologiques :

- contribuer à diminuer les surfaces urbaines imperméabilisées et les ilots de chaleur ;

- développer des espaces de biodiversité ;

- retenir les eaux pluviales.

En termes économiques :

- renforcement de l’isolation acoustique et thermique des bâtiments ;

- protection de l’étanchéité des toitures ;

- entretien limité des surfaces.

Après la pose d’un système de drainage recouvert d’une terre appropriée (substrat) sur les toits, des rouleaux végétalisés prêts à croître sont déployés sur les surfaces. Ils sont composés de diverses plantes rustiques et résistantes : 13 variétés de sedum, des géraniums sanguins, de la sarriette acinos et de la marjolaine sauvage.

Les rouleaux sont arrosés régulièrement les premières semaines afin de favoriser la reprise, puis seul un entretien annuel est requis. Ces plantes ont l’avantage de se contenter des eaux pluviales.

En résumé, les toitures végétalisées de vos stations contribueront à la qualité visuelle et environnementale du 1er téléphérique urbain d’Île-de-France.

© Île-de-France Mobilités