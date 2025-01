Les travaux à Limeil-Brévannes, de début janvier à début avril 2023

Date de publication: 17 janvier 2023

Afin de réaliser le Câble C1, des travaux vont débuter sur l’emprise de la future station « Temps Durables* », à l’angle de l’avenue de la Ballastière et de la rue Paul Valéry.

Quels sont les travaux à réaliser ?

Entre le jeudi 5 et le vendredi 13 janvier 2023, des défrichements vont être effectués.

Ils font l’objet d’une autorisation préfectorale et seront limités au strict nécessaire. Il s’agit d’une étape préalable indispensable au démarrage des travaux de construction de votre future station.

Les opérations de défrichement sont réalisées en hiver, en dehors de la période de reproduction des oiseaux et des chauves-souris.

Une équipe d’écologues a effectué un inventaire des sites à enjeux écologiques en amont des travaux, et veille à leur conservation et préservation tout

au long des travaux de la station.

Entre mi-janvier et début avril 2023, nous procéderons aux opérations nécessaires au commencement des travaux de la station.

Il s’agit de préparer le terrain (terrassement de faible épaisseur, évacuation de déblais), de délimiter le périmètre et d’installer les équipements de chantier (matériels, base-vie, cheminement).

Le chantier sera sécurisé par des palissades. Les arbres et mobiliers urbains limitrophes au chantier seront protégés.

La circulation des camions sera gérée par les compagnons qui veilleront également à la propreté du chantier et de ses alentours.

Quels seront les horaires du chantier ?

Les horaires du chantier seront : du lundi au vendredi, de 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.

* Le nom de la station est provisoire