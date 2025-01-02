Info travaux à Limeil-Brévannes - Fermeture du parking rue Georges Clemenceau

Les travaux d’aménagement des abords de la future station La Végétale sont en cours.

À partir du 6 janvier 2025 pour une durée d’environ 3 mois, le parking situé rue Georges Clemenceau, à l’angle de l’avenue Descartes, est fermé à la circulation et au stationnement.

Une déviation piétonne sera également mise en place par le trottoir opposé aux travaux.

Saïd, agent de proximité du Câble C1 reste à disposition pour vous renseigner au 06 32 87 00 52.

Merci de votre compréhension.

Retrouvez toutes les informations ci-dessous.