Les travaux sur la RD1 se poursuivent jusqu'à mai

Les travaux de finalisation d’aménagement du C1 au niveau de la RD1 à Créteil se poursuivent jusqu’à mai pour refaire la couche de roulement et assurer les meilleures conditions de réouverture aux usagers.

Les conditions de circulation actuelles sont maintenues jusqu'à la fin des travaux :

La circulation routière sur la RD1 continue de se faire dans les 2 sens de circulation sur la partie sud-est de la route (voie dans le sens Province/Paris) et la vitesse reste limitée à 30km/h jusqu’à la fin des travaux.

Une déviation routière par le giratoire « Europarc » reste mise en place pour rejoindre le chemin des Bassins (route de la Saussaie du Ban) dans les deux sens de circulation jusqu’à la fin des travaux.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.