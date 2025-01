Les travaux se poursuivent à Créteil !

Les réalisations de la future station Pointe du Lac et de la passerelle reliant la station du métro 8 et le mail François Mitterand se poursuivent ! S'en suivront des travaux de blindage et de terrassement, en vue de l'implantation du pylône portique, situé en sortie de station. En parallèle de ces interventions, la réalisation du pylône double entraînant la fermeture de la route de la Saussaie du Ban se poursuit jusqu’à l’été.

Qu'est-ce que cela change ?

- La réalisation de la future station et de la passerelle nécessitera de basculer la circulation routière sur la partie nord-est de la RD 1, à partir du mercredi 20 mars jusqu'à l'automne 2024. Néanmoins, elle restera maintenue dans les deux sens de circulation et limitée à 50 km/h.

- La bascule nécessitera un nouveau balisage qui sera établi dans les nuits du lundi 18 au vendredi 22 mars

- La réalisation du pylône portique nécessitera des travaux de nuit du vendredi 29 mars au mercredi 3 avril 2024 entre 1h15 et 5h30, dans des créneaux où le métro 8 ne circule pas.

Saïd, agent de proximité du Câble C1 effectuera des tournées régulières sur le chantier et se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous renseigner. Il est joignable par téléphone au 06 32 87 00 52.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.