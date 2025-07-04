À Limeil-Brévannes, le soleil sera de la partie

La toiture de l’un des deux ateliers-garages de la station Limeil-Brévannes sera couverte par une installation photovoltaïque, ce qui permettra de réduire l’empreinte carbone de cette station. 500m² de panneaux solaires produiront 103 600 kWh d’électricité verte à l’année. Cette source alimentera l’éclairage, les prises de courant, le convecteur, le chauffe-eau et le pont-roulant de la station.

Cette disposition fait partie des nombreux engagements pris en matière de développement durable et contribue à la certification Haute Qualité Environnementale (HQE) – Infrastructures durables ©.

©Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot