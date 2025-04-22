Câble

Nouvelle ligneCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Les cabines du Câble C1 arrivent !

Livraison en cours : 87 cabines du câble C1.

Accrochées sur le câble à leur arrivée, elles sont directement rentrées et sécurisées dans leur garage en attendant les premiers tests de circulation puis leurs premiers voyageurs. 18 cabines flambant neuves de votre téléphérique y sont déjà !

Pensées pour votre confort et celui de milliers de voyageurs :

  • Des cabines confortables de 10 places assises
  • Un design sobre et élégant voté par les Franciliens
  • 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux vélos et aux poussettes grâce à leur banquette modulable
  • Equipée d’écran voyageur, de sonorisation, d’interphonie et de caméra de surveillance

