Les cabines du Câble C1 arrivent !

Livraison en cours : 87 cabines du câble C1.

Accrochées sur le câble à leur arrivée, elles sont directement rentrées et sécurisées dans leur garage en attendant les premiers tests de circulation puis leurs premiers voyageurs. 18 cabines flambant neuves de votre téléphérique y sont déjà !

Pensées pour votre confort et celui de milliers de voyageurs :

Des cabines confortables de 10 places assises

Un design sobre et élégant voté par les Franciliens

100% accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux vélos et aux poussettes grâce à leur banquette modulable

Equipée d’écran voyageur, de sonorisation, d’interphonie et de caméra de surveillance

© Ile-de-France Mobilités