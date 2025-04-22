Les cabines du Câble C1 arrivent !
Publié le-
Mis à jour le
Livraison en cours : 87 cabines du câble C1.
Accrochées sur le câble à leur arrivée, elles sont directement rentrées et sécurisées dans leur garage en attendant les premiers tests de circulation puis leurs premiers voyageurs. 18 cabines flambant neuves de votre téléphérique y sont déjà !
Pensées pour votre confort et celui de milliers de voyageurs :
- Des cabines confortables de 10 places assises
- Un design sobre et élégant voté par les Franciliens
- 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux vélos et aux poussettes grâce à leur banquette modulable
- Equipée d’écran voyageur, de sonorisation, d’interphonie et de caméra de surveillance
© Ile-de-France Mobilités