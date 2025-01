Travaux préparatoires à la pose du câble

L’installation du premier linéaire du câble tracteur-porteur entre les stations Pointe du Lac et Limeil-Brévannes se profile ! Avant toute chose, tout un semble de machinerie doit être installé pour permettre les futures opérations. Cette installation vient de commencer. Et la première étape a été franchi avec succès le dernier week-end d’avril.

Mission : protéger les voies ferrées SNCF de Valenton d’une largeur de 120m entre deux ponts, celui de la Ligne à Grande Vitesse et celui de la RN 406.

1. Eriger 2 tours à grues de part et d’autre des voies SNCF.

2. Relier leurs deux bras à volants servant de passes-câbles, au-dessus des voies ferrées.

3. Les haubaner sur une structure posée entre les voies SNCF.

Cette imposante machinerie a été positionnée au millimètre près de manière à réunir toutes les conditions de sécurité et de succès du tirage de câble. Désormais les voies ferrées sont protégées pour le tirage de câble de la 1ère boucle de câble !

Les équipes, études et travaux, impliquées dans cette opération ont rempli leur mission avec professionnalisme. Malgré les conditions climatiques difficiles (vent et pluie) lors du levage des deux grues, les opérations se sont déroulées en sécurité, avec précision et efficacité.

Un grand bravo aux équipes !

Ces opérations ont été menées en collaboration avec la SNCF et ont nécessité une interruption de la circulation des trains de fret. Cette date avait été déterminée il y a plusieurs années !

D’autres protections seront bientôt installées, au-dessus de la route nationale, sans impact sur la circulation routière.

© Île-de-France Mobilités / Doppel France