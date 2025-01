Quelle sera la hauteur maximale de survol du Câble C1 ?

La hauteur de survol du téléphérique correspond à la distance entre la surface du plancher des cabines fermées et la surface du sol. La hauteur de survol du Câble C1 variera entre 25 mètres et 40 mètres, selon les lieux survolés.

Pour le plus grand confort de ses voyageurs, et pour préserver l’intimité des riverains, la partie basse vitrée des cabines sera opacifiée. Le plancher sera revêtu de PVC et ne permettra aucune visibilité vers le sol. Les voyageurs profiteront néanmoins d’une vue panoramique sur leur territoire.