Retour en images sur l'arrivée des dernières cabines : la livraison

Le 26 juin dernier, les dernières des 105 cabines du C1 arrivaient à Limeil-Brévannes.

Elles ont été acheminées par dizaines en convoi spécial, depuis leur lieu de fabrication jusqu'aux ateliers-garages de Limeil-Brévannes.

Ensuite, les compagnons les ont déchargées avant de procéder aux réglages des suspentes et des pinces qui permettent d'accrocher les cabines sur le câble.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot