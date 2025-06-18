Les balades commentées du C1 et de la voie verte La Végétale : retour en images !

Vous avez été nombreux à participer aux balades commentées proposées par Île-de-France Mobilités et Île-de-France Nature, ce dimanche 15 juin !

Les visites guidées menées par les équipes en charge du C1 et de la voie verte La Végétale ont rencontré un franc succès et nous vous remercions pour votre enthousiasme !

Les échanges ont été très riches entre les équipes projet et les participants tant sur le 1er téléphérique d'Île-de-France que sur la voie verte.

Nous sommes heureux d'avoir partagé avec vous le travail partenarial qui a permis de réaliser simultanément ces deux projets essentiels sur le territoire.

Au cours des prochains mois, nous franchirons de nouvelles étapes décisives dans la progression du chantier C1 et de la voie verte.