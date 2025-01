Station Limeil-Brévannes : les charpentes métalliques des garages et de l'atelier de maintenance prennent forme !

Le pylône situé en avant de la station est désormais en place sur la station Limeil-Brévannes. De part et d’autre de la station, les compagnons s’affairent à l’élévation des charpentes métalliques des ateliers-garages.

Indispensables au bon fonctionnement de votre téléphérique, ils serviront au stockage et à l’entretien des cabines, ainsi qu’à leur maintenance préventive et curative. Et, ce n’est pas tout ! C’est aussi d’ici que le téléphérique sera piloté.

Sur ce site, les avancées sont nombreuses et nous reviendrons très prochainement vers vous afin de partager avec vous les coulisses de ce chantier.

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier