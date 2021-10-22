Villa Nova

Une station entre ville et champs

La station est implantée à Villeneuve-Saint-Georges, dans le quartier Bois Matar, le long de l’avenue J.-F. Kennedy, à proximité de l’école Anne Sylvestre et face au quartier d’habitations. Station terminus, ses dimensions ont été réduites au maximum afin de préserver la zone agricole et conserver les vues depuis la ville vers la nature. C’est aussi pour cette raison que sa conception architecturale est fondée sur l’utilisation du verre pour créer un jeu de transparence entre les espaces, laissant la lumière et les vues circuler entre champs et ville.

À la mise en service, la zone d’envol offrira aux voyageurs et aux passants, le spectacle des cabines en mouvement sur fond de champs agricoles.

Un espace public entièrement renouvelé

Un large trottoir sera aménagé devant la station et les voyageurs pourront aisément accéder aux quais, même en cas de forte affluence.

Côté parvis, l’élargissement de l’espace permettra d’intégrer des assises, une piste cyclable unidirectionnelle et des plantations. À la limite du parvis, la lisière avec le champ est traitée par une bande végétale diversifiée offrant des floraisons variées tout au long de l’année.