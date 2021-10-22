Un terminus multimodal

Implantée en surplomb de la RD1, la station du Câble C1 Créteil - Pointe du Lac sera en interconnexion directe avec la station terminus du Métro 8 ainsi qu’avec les nombreuses lignes de bus existantes. À l’articulation de tous ces modes, le téléphérique viendra enrichir et conforter ce pôle multimodal.

Les futurs usagers du Câble C1 se verront ainsi connectés au réseau francilien lourd pour rejoindre Paris ou le futur Métro 15, en seulement trois stations du Métro 8.

Un parcours voyageur simplifié et végétalisé

Une nouvelle passerelle de 80 mètres de long, aménagée en promenade plantée reliera les stations du Câble C1 et du Métro 8 au mail François Mitterrand. Nivelée en pente douce, elle facilitera les correspondances pour tous. Les voyageurs accéderont aux quais du Câble C1 directement de plain-pied et aux quais du métro de la ligne 8, depuis la mezzanine du bâtiment voyageur, par un escalier et un ascenseur. Les arrêts de bus actuels seront aussi plus rapidement accessibles grâce à la nouvelle passerelle.

Généreusement plantée, cette promenade réservée aux modes doux et franchissant la RD1 apaisera le secteur. Les plantations seront composées de vivaces, de graminées et d’arbustes. Du mobilier urbain de repos ou d’attente complétera l’ensemble.