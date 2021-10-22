Le dialogue

La concertation préalable

2 réunions publiques à Limeil-Brévannes et à Villeneuve-Saint-Georges,

5 rencontres de terrain (à la station Pointe du Lac, au marché de Valenton, dans le quartier de Bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges, dans le quartier des Temps Durables et à proximité de la rue Émile Zola à Limeil-Brévannes).

La concertation continue

La concertation s’est poursuivie tout au long des études préliminaires en 2018. En tout, plus de 50 réunions de présentation de l’état d’avancement du projet et d’échange, avec l’ensemble des parties prenantes du projet (services techniques, élus, riverains, associations, grand public), ont été réalisées dont :

3 réunions avec les riverains de Créteil,

2 réunions avec les associations PMR,

1 événement grand public avec animations et stands d’information à «La fête du câble » à Limeil-Brévannes,

1 réunion d’acteurs au Conseil départemental,

1 réunion publique à Limeil-Brévannes.

Un projet soumis à l’enquête publique

Nouveau temps d’échanges et d’information, l’enquête publique s’est déroulée du 25 mars 2019 jusqu’au 11 mai suivant. En plus des modalités variées de recueil d’avis (registres papier et électronique, email et courrier), le public a pu de nouveau participer aux débats et donner son avis sur les caractéristiques et les conditions d’insertion du projet dans son environnement :