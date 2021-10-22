Une station dans la clairière



La station est implantée au cœur de La Végétale. Cet environnement boisé et la topographie du terrain ont directement inspiré sa conception pour :

- garantir un accès de plain-pied depuis La Végétale et les rues adjacentes ;

- minimiser l’impact visuel de la station dans son environnement ;



Un nouvel espace en harmonie avec son environnement



Les cheminements doux de La Végétale permettront naturellement l’accès aux quais, depuis la rue Georges Clémenceau, l’avenue Descartes comme depuis le futur pôle bus. Le design de la station et des zones d’envol est conçu pour se confondre avec le paysage et préserver le caractère bucolique des lieux.

Les cheminements qui prolongeront ceux de La Végétale seront créés avec des pentes à moins de 4 % et l’accès aux quais, de plain-pied, sera lisible pour tous. De part et d’autre, des mobiliers en bois offriront des aires de détente, de pique-nique et de jeux pour les voyageurs et les promeneurs.

De nouveaux arbres endémiques seront plantés et adouciront la transition entre le bois existant et la prairie nouvellement créée. Chacune des espèces plantées sera choisie pour ses qualités d’apparence (couleurs, saisonnalités…), ses qualités écologiques (plantes mellifères, plantes à baies) et sa pérennité au sein des espaces publics.