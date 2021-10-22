Une station agrémentée d’un bassin ornemental

La station se situe au cœur de La Végétale, sur un terrain en fort dénivelé, à l’angle de la rue Gabriel Péri. Elle offrira au nord, une vue dégagée sur la plaine de Créteil.

La présence de l’eau caractérise ce segment de La Végétale et deux bassins seront aménagés autour de la station : un bassin de rétention des eaux de ruissellement et un bassin aquatique ornemental.

Voyageurs et promeneurs pourront contempler le paysage depuis les gradins du large parvis, créé au pied de la station. Cette nouvelle place publique deviendra, à l’échelle de la rue comme à l’échelle de la ville, un lieu de rencontre, entre nature et ville.

Un nouveau point de vue sur la ville

La topographie du site favorise l’intégration de la station, des zones d’envol et des quais, dans le paysage. Les quais seront accessibles à tous depuis La Végétale, la ruelle de Paris et la rue Gabriel Péri. La ruelle de Paris sera élargie et réaménagée pour créer des cheminements piétons et cyclistes sécurisés. Elle sera également bordée de plantations offrant un écran végétal vers les habitations.

Les aménagements paysagers ont été conçus en harmonie avec La Végétale. La palette végétale choisie sera adaptée aux variations d’humidité du sol (viorne, cornouiller, chèvrefeuille…). Le cadre naturel existant sera enrichi par la plantation de nouveaux arbres endémiques et fruitiers, et notamment de pommiers.