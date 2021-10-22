La compensation écologique
Elle consiste à contrebalancer les effets sur la biodiversité. En l'occurrence, plus de 6 hectares, répartis sur 3 sites et situés en Essonne et dans le Val-de-Marne, seront aménagés pour accueillir des espèces animales et végétales en quête d’habitats naturels.
À Port aux Cerises, sur deux secteurs : sur le secteur nord, à Port Courcel, situé à Vigneux-sur-Seine en Essonne, à 4 km du Câble C1 et sur le secteur sud, Les Mousseaux, situés à Draveil en Essonne, à 6 km du Câble C1.
Type de travaux : diversification du boisement, restauration des lisières forestières, création de clairières.
Surface globale concernée : 2.5 ha à Port Courcel et 0.2 ha à Port aux Cerises / Les Mousseaux.
Essences replantées : Chêne pédonculé, Peuplier tremble, Orme champêtre, Charme, Merisier, Tilleul à petites feuilles, Alisier torminal, Érable champêtre, Noisetier, Sureau noir, Saule marsault, Aubépine, Cornouiller sanguin, Troène d’Europe.
Les clairières sont des lieux privilégiés de vie et de reproduction des insectes. Elles offrent des conditions favorables au maintien des pontes pendant la période hivernale et sont suffisamment exposées à la lumière pour monter rapidement en température, ce qui est apprécié des insectes. Ce faisant, les clairières proposent une zone d’alimentation préférentielle pour les oiseaux.
Pipistrelle commune
Les lisières forestières, de par l’étagement des strates (la plus petite vers l’extérieur vers la plus grande intérieur) peuvent constituer des habitats propices aux oiseaux ainsi que des corridors de circulations privilégiés. Elles permettent également de lutter contre les effets du vent, de la sécheresse et du froid, en créant une barrière semi-étanche.
Domaine D'Omersson
Sur le Domaine D’Ormesson situé à Ormesson, à 6 km du Câble C1
Type de travaux : plantation d'arbres qui longent les cours d'eau (ripisylve), création de prairies humides (Mégaphorbiaies), création d'hibernaculum pour les hérissons, de gîtes pour les lézards et d'habitats pour d'autres types d'animaux, sélection d'arbres à laisser vieillir, création d'un gîte à chauve-souris dans une ancienne glacière, plantations d'essences de diversification, connexion du cours d'eau (Le Morbras) pour la création d'une zone favorisant la biodiversité liée aux milieux humides.
Surface globale concernée : 4 ha.
Hérisson européen
Une mégaphorbiaie est une zone tempérée constituée d'une prairie dense de roseaux et de hautes plantes herbacées vivaces (1,5 à 2 mètres de haut voire 3 mètres pour certains roseaux), située en zone alluviale sur sol frais, non acide. Elle peut être périodiquement mais brièvement inondée.
Ces zones sont caractérisées par des communautés végétales particulières (dites de mégaphorbiaies), avec une végétation souvent dense, hétérogène et très diversifiée et la présence importante de faune.