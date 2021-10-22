La compensation écologique

À Port aux Cerises, sur deux secteurs : sur le secteur nord, à Port Courcel, situé à Vigneux-sur-Seine en Essonne, à 4 km du Câble C1 et sur le secteur sud, Les Mousseaux, situés à Draveil en Essonne, à 6 km du Câble C1.



Type de travaux : diversification du boisement, restauration des lisières forestières, création de clairières.

Surface globale concernée : 2.5 ha à Port Courcel et 0.2 ha à Port aux Cerises / Les Mousseaux.

Essences replantées : Chêne pédonculé, Peuplier tremble, Orme champêtre, Charme, Merisier, Tilleul à petites feuilles, Alisier torminal, Érable champêtre, Noisetier, Sureau noir, Saule marsault, Aubépine, Cornouiller sanguin, Troène d’Europe.

Les clairières sont des lieux privilégiés de vie et de reproduction des insectes. Elles offrent des conditions favorables au maintien des pontes pendant la période hivernale et sont suffisamment exposées à la lumière pour monter rapidement en température, ce qui est apprécié des insectes. Ce faisant, les clairières proposent une zone d’alimentation préférentielle pour les oiseaux.