Câble

Nouvelle ligneCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

La compensation forestière

Elle vise à restituer des surfaces boisées diversifiées et à maintenir le capital sylvicole national. Ainsi, plus de 5 hectares de parcelles, situées dans le Val-de-Marne et en Seine-et-Marne, seront reboisés, soit une reforestation quatre fois supérieure aux défrichements réalisés sur le tracé de la ligne C1.

Pin laricio - © Istock

Pin laricio

Sur le Domaine de Grosbois , situé à Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie et Villecresnes, à environ 3 km du projet du Câble C1

Type de travaux : Replantation

Surface concernée : 4 ha

Essences replantées : Chênes sessile, Pin Laricio, Merisiers, Alisiers, Chêne Rouge 

Le Cormier - © Istock

Le Cormier

Sur le Domaine de Montebise, situé à Pierre-Levée et Signy-Signets, à environ 45 km au nord-est du Câble C1

Type de travaux : Replantation, entretien, reboisement de certaines parcelles peuplées de frênes atteints de chalarose et dépérissant de manière irréversible.

Surface concernée : 1,2 hectares

Essences replantées : des essences cibles tels que le Chêne sessile (Quercus petraea) et le Chêne pubescent (Quercus pubescens) et des essences d’accompagnement tels que l’Alisier torminal (Sorbus torminalis) et le Cormier (Sorbus domestica).