La compensation forestière

Sur le Domaine de Montebise, situé à Pierre-Levée et Signy-Signets, à environ 45 km au nord-est du Câble C1

Type de travaux : Replantation, entretien, reboisement de certaines parcelles peuplées de frênes atteints de chalarose et dépérissant de manière irréversible.

Surface concernée : 1,2 hectares

Essences replantées : des essences cibles tels que le Chêne sessile (Quercus petraea) et le Chêne pubescent (Quercus pubescens) et des essences d’accompagnement tels que l’Alisier torminal (Sorbus torminalis) et le Cormier (Sorbus domestica).