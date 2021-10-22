La coulée verte - La Végétale
La station La Végétale, vue du ciel.
Le Câble C1 survole La Végétale entre les stations Limeil-Brévannes et La Végétale, sur 1,3 km. Les deux projets ont en commun d’être 100 % accessibles à tous. À terme, ils favoriseront l’utilisation des modes doux et offriront aux usagers des espaces conviviaux et verdoyants.
Dès la conception du Câble C1, les caractéristiques de cette voie verte de 20 km ont été prises en compte :
- cheminements menant aux stations, environnement paysager et insertion architecturale des stations et des pylônes conçus pour créer une continuité entre le téléphérique et La Végétale ;
- implantation des pylônes prévue pour s’intégrer aux paysages traversés ;
- arbres préservés sur les zones de survol grâce au travail et au financement partenarial des deux maîtres d’ouvrage, Île-de-France Mobilités et le Syndicat mixte d’études et de réalisation (SMER).
Le Câble C1 et La Végétale, des projets concordants
Plus de 500 arbres sont plantés aux abords des stations et sur le tracé :
- 65 essences ont été choisies pour leur robustesse et leur faible consommation en eau : arbres de grande hauteur, arbustes, graminées et vivaces…
- 75 % d’entre elles sont endémiques et recommandées par le guide des plantes natives du Bassin parisien.
- Tout au long de l’année, feuillages et floraisons offriront une gamme colorée changeante aux abords et sur les stations.
- D’ici la mise en service, environ 200 jeunes arbres seront transplantés.
Portrait de Gilles Duquenoy
Parole au maître d'ouvrage de La Végétale
Le Syndicat Mixte d'Étude et de Réalisation (SMER) "La Végétale", associant la Région, Île-de-France Nature et le Département 94, est maître d'ouvrage de la voie verte entre Créteil et Santeny.
Gilles Duquenoy, ingénieur agronome et chef de projet chez Île-de-France Nature, revient sur l'étroit travail partenarial réalisé entre le SMER et Île-de-France Mobilités, dès la conception du téléphérique.
Lorsque vous avez pris connaissance du projet de Câble C1, quelles ont été vos premières réactions ?
Tout ce qui constitue La Végétale - des espaces boisés et naturels, des cheminements piétons et cyclables dans un paysage préservé - pouvait de prime abord paraître assez éloigné d'un projet de téléphérique urbain. Notre projet était déjà bien avancé et, face à nos inquiétudes, Île-de-France Mobilités s'est immédiatement engagé à mener un travail partenarial poussé afin de permettre une bonne intégration de l'infrastructure dans les espaces naturels, en recherchant des solutions techniques adaptées et sécurisées pour maintenir des arbres sous la ligne. Ce travail partenarial a été initié dès les premières études du téléphérique en 2014 et s'est poursuivi tout au long des différentes étapes du projet (schéma de principe, AVP, PRO...).
Pour vous, quels étaient les enjeux particuliers de l'insertion du Câble C1 dans la coulée verte ? Et comment ont-ils été traités entre le SMER et Île-de-France Mobilités ?
Le travail partenarial rapproché a par exemple permis d'adapter l'implantation et la hauteur des pylônes afin de préserver un maximum d'arbres et de préserver la biodiversité locale. La transplantation des arbres ne pouvant être conservés sous la ligne, des reboisements, la reconstitution de nouveaux milieux naturels comme des zones humides font également partie des actions positives menées en collaboration.
Quels sont les bénéfices attendus par les usagers de la coulée verte avec le Câble C1 ?
La Végétale bénéficie bien sûr aux riverains pour leurs déplacements quotidiens mais elle constituera également un équipement majeur pour l'accès à la nature et pour les loisirs. Grâce au travail partenarial effectué, avec 3 stations directement accessibles depuis la voie verte, les deux projets participent d'un objectif commun d'amélioration de la qualité de vie des habitants. La Végétale constitue un accès privilégié au C1 pour les déplacements journaliers et le C1 forme un accès facile à La Végétale et à la ceinture verte francilienne pour les loisirs. Et ce d'autant que les vélos seront admis à bord des cabines !