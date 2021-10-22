Le confort et la sécurité

Des précautions en cas d’intempéries

Le Câble C1 circule sur un territoire peu impacté par des épisodes de vents violents. Toutefois, en cas de vent supérieur à 70 km/h, la vitesse des cabines est réduite. En cas de tempête (vent dépassant les 90 km/h), le téléphérique est fermé et des bus de substitution sont systématiquement mis en place.