Le confort et la sécurité
Zoom sur l'intérieur de la cabine
Vidéosurveillance et sécurité en cabine et dans les stations
- Une vidéosurveillance est assurée en temps réel en cabine, dans les stations et à leurs abords.
- Les cabines sont équipées d’une interphonie pour communiquer avec le personnel d’exploitation, doublée d’un système de communication accessible aux personnes malentendantes afin de répondre à toute demande.
- Le personnel d’exploitation veille à la sécurité des voyageurs à tout instant pour l’embarquement, le débarquement en station, mais aussi durant le voyage en ligne. Il est ainsi en capacité de faire face à tout incident voyageurs éventuel et a un lien direct avec les pompiers et forces de police.
Un dispositif de secours optimal
Le Câble C1 est équipé d’un système de secours imaginé pour faire face à tous les incidents. Ce dispositif appelé « récupération intégrée » permet aux voyageurs de regagner les stations en toute sécurité, en restant à l’intérieur des cabines.
Des précautions en cas d’intempéries
Le Câble C1 circule sur un territoire peu impacté par des épisodes de vents violents. Toutefois, en cas de vent supérieur à 70 km/h, la vitesse des cabines est réduite. En cas de tempête (vent dépassant les 90 km/h), le téléphérique est fermé et des bus de substitution sont systématiquement mis en place.