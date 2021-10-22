Le pilotage de la ligne
Entrée de la station Limeil-Brévannes
Des installations harmonieusement intégrées dans le paysage
Les garages et l’atelier sont positionnés, de part et d’autre de la station Limeil-Brévannes. Leur insertion paysagère a été particulièrement soignée. Des plantations entourent les bâtis. L’une des toitures est entièrement végétalisée, tandis que l’autre supporte une installation photovoltaïque d’environ 500 m². Elle produit 103 600 kWh d’électricité verte à l’année et alimente l’éclairage, les prises de courant, le convecteur, le chauffe-eau et le pont roulant de la station.
Un dispositif d’exploitation rigoureux
L’exploitation de la ligne est gérée à partir du Poste de Commande Centralisé (PCC), implanté à la station Limeil-Brévannes. Depuis ce poste, les opérateurs disposent de l’ensemble des informations et moyens pour contrôler la ligne et agir en temps réel sur son fonctionnement. Ils contrôlent par exemple l’information voyageurs, peuvent communiquer avec les voyageurs et disposent d’écrans de vidéosurveillance en cabine et sur les quais…Ils sont secondés par des Postes de Commande Locaux (PCL), installés dans les 4 autres stations du Câble C1.
L’exploitant du Câble C1
Dans le cadre des délégations de service public et de la modernisation du réseau de bus de moyenne et grande couronne, Île-de-France Mobilités a désigné Transdev pour exploiter le Câble C1 et les lignes de bus du secteur. L’exploitation du Câble C1 par Transdev a débuté dès la mise en service le 13 décembre 205, jusqu’au terme du contrat, soit 4 ans.