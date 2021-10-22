Le pilotage de la ligne

Un dispositif d’exploitation rigoureux

L’exploitation de la ligne est gérée à partir du Poste de Commande Centralisé (PCC), implanté à la station Limeil-Brévannes. Depuis ce poste, les opérateurs disposent de l’ensemble des informations et moyens pour contrôler la ligne et agir en temps réel sur son fonctionnement. Ils contrôlent par exemple l’information voyageurs, peuvent communiquer avec les voyageurs et disposent d’écrans de vidéosurveillance en cabine et sur les quais…Ils sont secondés par des Postes de Commande Locaux (PCL), installés dans les 4 autres stations du Câble C1.