Le tracé et les stations

Le tracé du Câble C1

Le 1er téléphérique d’Île-de-France viendra compléter l’offre de transport du réseau francilien à l’horizon 2025. À sa mise en service, le Câble C1 reliera directement les villes de Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes et Valenton au Métro 8 Créteil – Pointe du Lac. Ce mode de transport attractif et innovant apportera une réponse concrète aux difficultés quotidiennes de déplacement des habitants de ces villes du Val-de-Marne (réseau de transports collectifs restreint, bus ralentis par les embouteillages, etc.). Il permettra de connecter le territoire au cœur du département, à ses grands équipements (universités, hôpitaux, etc.) ainsi qu’au reste de la région Île-de-France, et de relier les quartiers densément peuplés au terminus du Métro 8 et à l’ensemble des bus en correspondance avec les futures stations.