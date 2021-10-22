105 cabines de 10 places assises 100 % accessibles

Les cabines du Câble C1 sont spacieuses et offrent chacune une capacité maximale de 10 places, toutes 100 % assises. Leur conception modulaire les rend accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux vélos et aux poussettes.

Afin de garantir une place à tous, y compris en heure de pointe, le Câble C1 est conçu dès l’origine pour disposer de plus de 30 % de places supplémentaires par rapport aux besoins estimés en heures de pointe à la mise en service. À terme, jusqu’à 25 cabines supplémentaires pourront être ajoutées sur la ligne en cas d’augmentation du trafic voyageurs.

Équipées de vidéosurveillance, d’informations voyageur visuelles et sonores en temps réel, d’un dispositif d’appel avec le poste de commande, d’une ventilation naturelle grâce au mouvement de la ligne, les cabines offrent un voyage confortable et sécurisé. Pour le plus grand confort de ses voyageurs, et pour préserver l’intimité des riverains, la partie basse vitrée des cabines est opacifiée.