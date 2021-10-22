Les mesures acoustiques
Extrait de l'étude acoustique
Des mesures volontaristes pour maîtriser le niveau sonore du Câble C1
Depuis l’origine du projet, Île-de-France Mobilités est attentive à obtenir la meilleure empreinte possible du Câble C1 sur son environnement. C’est dans cet esprit qu’elle a tenu à imposer des normes strictes en matière d’acoustique au constructeur du câble. Le choix du groupement d’entreprises chargé de sa réalisation s’est ainsi fait, en plus de nombreux autres critères, sur ses engagements particulièrement poussés en matière d’acoustique. La maîtrise du niveau sonore est donc permise par plusieurs mesures.
Des études et des modélisations rigoureuses
Comme il n’existe pas encore de réglementation relative au bruit émis par les téléphériques, les études d’impact ont été menées sur la base de la réglementation « bruit de transport » et vérifiées selon la réglementation « bruit de voisinage », ces deux approches étant intéressantes et complémentaires. Toutes les études et modélisations établies indiquent que le Câble C1 est parfaitement conforme à ces réglementations, sur l’ensemble de la ligne, stations et pylônes compris. Le bruit généré par le téléphérique se fond dans le bruit ambiant mesuré sur l’ensemble du tracé.
Un câble porteur – tracteur « nouvelle génération »
Cette bonne performance acoustique est notamment due au choix du câble porteur – tracteur. C’est un câble de nouvelle génération, constitué de « torons » (fils métalliques), chacun, entremêlé de profilé synthétique. Cette conception rend le câble presque lisse. Les vibrations et le bruit émis lorsqu’il est en mouvement sont ainsi fortement réduits.
Des choix techniques et phoniques adaptés
Le système de motorisation retenu pour le Câble C1 fait partie des plus silencieux. En station, des amortisseurs de vibrations sont installés et les stations et toitures sont isolées sur le plan phonique.
Un suivi régulier du niveau sonore
Afin de s’assurer que le bruit émis par le câble ne constitue pas une nuisance pour les riverains, un suivi des niveaux sonores aux abords du téléphérique sera mené après sa mise en service, puis régulièrement les 10 premières années d’exploitation.