Les mesures acoustiques

Des études et des modélisations rigoureuses

Comme il n’existe pas encore de réglementation relative au bruit émis par les téléphériques, les études d’impact ont été menées sur la base de la réglementation « bruit de transport » et vérifiées selon la réglementation « bruit de voisinage », ces deux approches étant intéressantes et complémentaires. Toutes les études et modélisations établies indiquent que le Câble C1 est parfaitement conforme à ces réglementations, sur l’ensemble de la ligne, stations et pylônes compris. Le bruit généré par le téléphérique se fond dans le bruit ambiant mesuré sur l’ensemble du tracé.