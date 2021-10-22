Les postes de commandement

L’exploitation de la ligne est gérée à partir du Poste de Commande Centralisé (PCC), implanté à la station Temps Durables*. Les opérateurs disposent depuis ce poste, de l’ensemble des informations et moyens pour contrôler la ligne et agir en temps réel sur son fonctionnement. Le PCC est secondé par des Postes de Commande Locaux (PCL), installés dans les 4 autres stations de la ligne de Câble C1.

Ces PCL sont plus particulièrement en charge des éventuels dysfonctionnements en station et de leurs équipements ainsi que de la communication avec les voyageurs.

Le nom de la station est provisoire*